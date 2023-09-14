Из-за ОРВИ и COVID-19 в Алтайском крае полностью закрыли на карантин шесть школ

Частично ограничения на посещение действуют в 49 учебных заведениях

БАРНАУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. В Алтайском крае после увеличения числа заболеваемости ОРВИ и COVID-19 на карантин закрыли шесть школ. Об этом журналистам сообщила главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по региону Христина Манохина на пресс-конференции, посвященной мерам, принимаемым в регионе, по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции и гриппа.

"Полностью шесть закрытых школ - все в районах, крупных городов нет. Частично закрыты 328 классов в 49 школах, в том числе и в Барнауле. У нас регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Всего за прошлую неделю заболели 16,8 тыс. человек, рост регистрируется среди всех возрастов, но преимущественно взрослые и школьники", - сообщила она.

По словам Манохиной, в крае регистрируется и увеличение заболеваемости COVID-19. Так, за прошлую неделю в Алтайском крае зарегистрировали 149 случаев заражения коронавирусом. Новых штаммов не зарегистрировано, сообщила представитель ведомства.

Всего в Алтайском крае работает около 1 тыс. образовательных учреждений, которые располагаются как в районных муниципальных образованиях, так и в городских округах и крупных городах региона.