В Свердловской области отменили особый противопожарный режим

По данным департамента информационной политики региона, на Среднем Урале уже более двух недель не фиксировалось природных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил в регионе действие особого противопожарного режима, который ввели 15 апреля. Об этом журналистам сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Губернатор Евгений Куйвашев принял решение об отмене особого противопожарного режима. Соответствующее постановление принято 14 сентября на заседании правительства региона", - говорится в сообщении.

Весной в Свердловской области усложнилась пожарная обстановка, от возгораний пострадали несколько населенных пунктов региона. Отмена режима стала возможной в связи со стабильной пожарной обстановкой в области. "Говорить о низких рисках возникновения возгораний позволяют и сложившиеся погодные условия. На Среднем Урале уже более двух недель не фиксировалось природных пожаров", - добавили в департаменте.

Постановление о введении особого противопожарного режима предусматривало запрет на использование открытого огня и мобильных мангалов, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ.