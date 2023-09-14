Более 500 школьников Москвы приняли участие в олимпиадном празднике

В частности, на мероприятии учащиеся узнали о правилах оказания первой медпомощи

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 500 московских школьников приняли участие в Большом олимпиадном празднике, который прошел на севере столицы - на базе школы №656 им. Макаренко. Среди тем мастер-классов были идиомы в английском языке, первая медицинская помощь в рамках олимпиад по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), парадоксы теории вероятностей, сообщила ТАСС пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Мы провели олимпиадный фестиваль, в рамках которого школьники смогли взглянуть на знакомые предметы с новой, олимпиадной, стороны и выбрать направление, в котором они будут развиваться в дальнейшем. Именно поэтому мы пригласили как учеников 7-8-х классов, так и старшеклассников, для которых уже актуальны ЕГЭ и поступление в вузы, а участие в олимпиадах может разнообразить их финальные школьные годы. Ребята узнали о мире интеллектуальных соревнований по 12 предметам - от английского языка и литературы до химии и биологии. Среди тем мастер-классов были идиомы в английском языке, первая медицинская помощь в рамках олимпиад по ОБЖ, парадоксы теории вероятностей и отражение общественных наук в кинематографе", - отметили организаторы.

Также школьники приняли участие в интеллектуальной игре от Бориса Белозерова, члена телевизионного интеллектуального клуба знатоков "Что? Где? Когда?" и обладателя "Хрустальной совы".

"Этой осенью олимпиадные праздники состоятся и в других школах столицы. Прошлой весной участие в таких мероприятиях в своих школах приняли более 2 тыс. учеников. Основная цель праздников - мотивировать учеников 7-10-х классов участвовать в интеллектуальных соревнованиях. Узнать подробнее о системе олимпиад и подготовке к ним также позволяет и онлайн-курс "Про олимпиады", доступный всем московским школьникам и подготовленный преподавателями Центра педагогического мастерства", - добавили в пресс-службе.

Проведение интеллектуальных мероприятий для школьников способствует развитию талантов детей и формированию у них навыков, которые пригодятся им в будущей профессии, и соответствует задачам проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".