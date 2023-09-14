В Португалии экоактивисты заблокировали вход в место проведения встречи правительства

Как сообщила газета Di rio de Not cias, акцию устроили сторонники группы "Студенческая климатическая забастовка"

МАДРИД, 14 сентября. /ТАСС/. Около 20 климатических активистов заблокировали вход в место проведения заседания правительства Португалии в муниципалитете Оейраш. Об этом сообщила газета Di rio de Not cias.

По ее информации, акцию устроили сторонники группы "Студенческая климатическая забастовка". "Мы блокируем все входы [в место] проведения Совета министров, - сказал представитель активистов. - Мы приклеились к дверям, а в других случаях мы используем железные трубы".

"Неприемлемо, чтобы правительства не ставили климатический кризис в центр обсуждения на встречах, - считают в организации. - Человечество зафиксировало самые жаркие месяцы за всю историю".

Из-за акции было решено перенести место проведения заседания Совета министров Португалии.