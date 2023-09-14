Глава СПЧ направит обращения в СК и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам

Член совета Александр Коц ранее опубликовал фрагмент обращения официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло, где она высказала угрозы в адрес представителей российских СМИ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направит обращения руководству Следственного комитета и ФСБ РФ с просьбой обратить внимание на угрозы спикера ВСУ в адрес российских журналистов. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

Ранее член совета Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент обращения официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло, где она высказала угрозы в адрес представителей российских СМИ.

"Меня в данном случае беспокоит факт озвученной в СМИ угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. <...> Сегодня я направлю соответствующие обращения руководству СК России и ФСБ России", - цитирует Telegram-канал СПЧ слова Фадеева.

Глава совета считает, что Следственный комитет России без труда увидит в ролике признаки преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса РФ. "Учитывая печальный опыт покушений на российских журналистов и лидеров общественного мнения, тут есть и признаки приготовления к теракту (ст. 205 Уголовного кодекса РФ), поэтому органы государственной безопасности тоже должны обратить на это внимание", - добавил Фадеев.