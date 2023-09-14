В Нальчике построят пять крупных гостиниц до 2026 года

Общий номерной фонд увеличится на 755 мест

НАЛЬЧИК, 14 сентября. /ТАСС/. Пять крупных гостиниц планируется построить в столице Кабардино-Балкарии (КБР) до 2026 года. Общий номерной фонд увеличится на 755 мест, сообщил глава КБР Казбек Коков.

"Сегодня необходимо продолжать развивать инфраструктуру курорта, увеличивать номерной фонд, в том числе повышенной комфортности. Разработан мастер-план развития курорта Нальчик, который позволяет вести эту работу системно. До 2026 года в Нальчике будут построены пять новых крупных гостиниц. За счет этого номерной фонд увеличится на 755 койко-мест", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что все пять инвестиционных проектов находятся в работе. При этом в столице республики будет создано 550 новых рабочих мест. Кроме того, начаты работы по модернизации санаториев "Вершина" и "Маяк", на стадии проработки еще несколько проектов.

В настоящее время в Нальчике функционирует 51 объект размещения туристов, включая санатории, гостиницы и отели. Общее количество номерного фонда составляет 7 153 койко-места. Численность размещенных гостей с 2018 года увеличилась более чем в 1,5 раза. "Вместе с тем, мест размещения отдыхающих в городе пока недостаточно, хотя турагентства стабильно включают Нальчик в списки наиболее популярных туристических направлений", - подчеркнул Коков.

Как уточняется, большое внимание местные власти уделяют и развитию комфортной городской среды, благоустройству улиц и скверов, набережной и всей парковой зоны города. "Один из крупных объектов планируем в Долинске - это Курортный бульвар, который развернется в промежутке между Шогенцукова и Пирогова, начиная от Канукоева. На этой территории определены места для новых объектов размещения туристов, а также широкая пешеходная часть с зонами отдыха, фонтаном и велосипедной инфраструктурой", - пояснил Коков.