В парках столицы 16 сентября пройдут забеги перед Московским марафоном

Принять участие в мероприятии могут все желающие

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Забеги накануне десятого Московского марафона пройдут в парках столицы в предстоящую субботу 16 сентября, сообщается на официальном сайте мэра города.

"В субботу, 16 сентября, накануне юбилейного Московского марафона, который состоится в воскресенье, 17 сентября, в столичных парках пройдут тематические пробежки. Главная цель таких поддерживающих мероприятий, которые в беговой среде называются фан-ранами, - пообщаться с единомышленниками и настроиться на предстоящее соревнование", - говорится в сообщении.

Предмарафонские старты пройдут в парках по всей Москве. Так, в парке Горького состоится пятикилометровая пробежка, организованная совместно с движением "5 верст". Это первое мероприятие в рамках сотрудничества команды "Беговое сообщество" и проекта "Спорткружок" парка Горького. Участникам предстоит стартовать у здания дирекции парка, пробежать по парковым аллеям и набережным Москвы-реки до Андреевского моста и обратно. Всех бегунов ждет разминка, возможность написать предстартовые пожелания на специальных нагрудных номерах, памятные открытки, а после финиша - торт и чаепитие.

Принять участие в мероприятии могут все желающие: дистанцию можно пробежать в любом темпе или пройти пешком под присмотром замыкающего волонтера. Чтобы поучаствовать в пробежке, нужно зарегистрироваться на сайте движения "5 верст" и сохранить полученный QR-код. Забег начнется в 09:00.