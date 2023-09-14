ООН считает меры для достижения целей Парижского соглашения недостаточными

На данный момент мировому сообществу удалось реализовать 15% целей в области устойчивого развития, сообщается в докладе организации

ЖЕНЕВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество не прилагает достаточных усилий для достижения целей Парижского соглашения по борьбе с глобальным потеплением. Об этом говорится в докладе, опубликованном Всемирной метеорологической организацией (ВМО) ООН.

"Наука продолжает показывать, что мы делаем недостаточно для снижения выбросов и достижения целей Парижского соглашения: сейчас, когда мир готовится к первому глобальному подведению итогов на КС-28 [28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата] , мы должны усилить наши амбиции и действия, и мы все должны проделать реальную работу по преобразованию наших экономик путем справедливого перехода к устойчивому будущему для людей и планеты", - заявила Ингер Андерсен, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде.

По данным организации, удалось реализовать лишь 15% целей в области устойчивого развития. Как отмечают эксперты ВМО, за последние годы объем выбросов углекислого газа в атмосферу из-за использования ископаемых видов топлива по итогам 2022 года вырос на 1% в годовом отношении, в первую очередь из-за восстановления уровня потребления топлива авиационным сектором после окончания пандемии коронавируса. При этом для выполнения целей Парижского соглашения миру необходимо снизить уровень выбросов углекислого газа почти до нуля к 2050 году.

В декабре 2015 года было подписано Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. В его рамках страны - участницы обязались добровольно сократить выбросы углекислого газа в ближайшие десятилетия для того, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5 или 2 градуса Цельсия.