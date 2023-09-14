На Украине передали в суд дело по обвинению митрополита УПЦ в разжигании религиозной розни

Как заявили в прокуратуре, выводы "подтверждены судебно-лингвистической экспертизой"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Черновицкая окружная прокуратура передала в суд дело по обвинению настоятеля мужского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в разжигании межрелигиозной розни. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Прокуроры Черновицкой окружной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении настоятеля мужского монастыря УПЦ по факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений (ч. 1 ст. 161 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По утверждению прокуратуры, "в выступлениях священнослужителя содержались сообщения, направленные на разжигание религиозной вражды между верующими УПЦ и ПЦУ [раскольническая Православная церковь Украины]". Как указывает ведомство, "соответствующие выводы подтверждены судебно-лингвистической экспертизой". Расследование осуществлялось при оперативном сопровождении управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области, отмечается в сообщении.

22 мая СБУ проинформировала о предъявлении обвинения в разжигании межрелигиозной розни настоятелю Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ митрополиту Лонгину (Жару).

По информации украинских СМИ, митрополит Лонгин усыновил более 400 детей. За выдающиеся личные заслуги в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в 2008 году указом президента Украины митрополиту Лонгину было присвоено звание "Герой Украины".

На Украине в последнее время проводится активная кампания против канонической УПЦ. По поручению президента страны Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на ее запрет. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны.