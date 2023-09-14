В Кировской области сняли ограничения из-за африканской чумы свиней

Правительство региона сообщило, что мероприятия по недопущению заноса и распространения заболевания продолжаются

КИРОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Кировской области сняли все ограничения, которые были связаны с обнаружением очага африканской чумы свиней (АЧС), сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"В Кировской области отменены ограничения по африканской чуме свиней. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Соколов. На сегодняшний день Кировская область благополучна по АЧС. Добавим, что сейчас государственная ветеринарная служба продолжает проводить мероприятия по недопущению заноса и распространения этого заболевания в регионе", - говорится в сообщении.

В июле у деревни Аннинский Починок Санчурского округа члены общественной организации охотников обнаружили три трупа диких кабанов. По результатам лабораторных исследований специалисты выявили вирус африканской чумы свиней. Власти ввели карантин в нескольких населенных пунктах Санчурского района, в угрожаемой зоне изъяли поголовье свиней из личных подсобных хозяйств, также велась работа по регулированию численности поголовья дикого кабана.