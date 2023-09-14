14 сентября, 09:38

На фасаде Останкинской телебашни в Москве покажут работы медиахудожников

Выставка цифрового искусства стартует 14 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. VK покажет работы медиахудожников креативной платформы "Простор" на фасаде Останкинской башни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы VK.

"14 сентября на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве стартует выставка цифрового искусства "Визуальный поворот", подготовленная открытой креативной платформой "Простор" от VK и Generative Gallery. Тема выставки - искусственный интеллект и его влияние на визуальную культуру", - сказано в сообщении.

Как отметили в VK, "Визуальный поворот" завершит серию летних цифровых выставок, организованных в рамках работы направления "Медиаарт" креативной платформы "Простор" от VK. Сама выставка продлится с 14 по 27 сентября 2023, а работы художников будут демонстрировать на медиафасаде телебашни ежедневно с 20:00 до 20:40. 

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