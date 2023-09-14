В Татарстане 2024 год объявили Годом научно-технологического развития

В течение трех месяцев профильному комитету поручили утвердить план основных мероприятий

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. В Татарстане объявили 2024 год Годом научно-технологического развития. Об этом глава республики Рустам Минниханов заявил на ежегодном послании Госсовету республики.

"Понимая важность роли науки и инноваций в реализации стоящих перед нами задач, в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, трехсотлетия российской науки, следующий год в Республике Татарстан объявляю Годом научно-технологического развития", - сказал Минниханов.

Он отметил, что все ключевые приоритеты и направления дальнейшей работы отражены в принятой программе научно-технологического развития республики. "Консолидирующим ядром в управлении ее реализацией должна стать Академия наук Республики Татарстан", - сказал глава республики, поручил правительству внести соответствующие предложения по закреплению полномочий Академии наук в этой сфере и усилению ресурсной обеспеченности.

Согласно указу главы Татарстана, кабмин республики должен в течение месяца образовать организационный комитет по проведению Года научно-технологического развития, в течение трех месяцев - утвердить план основных мероприятий. Главам муниципалитетов предложили организовать работу по проведению мероприятий на территориях.

2023 год был объявлен в республике Годом национальных культур и традиций, 2022 год - Годом цифровизации.