Названы регионы, где больше всего интересуются книгами по астрологии и таро

По данным сервиса цифровых книг "Литрес", астрология оказалась наиболее популярна в Псковской области, а таро - в Хакасии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Больше всего литературой по астрологии интересуются жители Псковской области, также астрологии отдают предпочтение в Карачаево-Черкесской республике и Томской области. Таро пользуется популярностью в Хакасии, Амурской области и Калмыкии, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса цифровых книг "Литрес" со ссылкой на собственное исследование.

Ранее о росте спроса на эзотерическую литературу сообщила газета "Известия". Как пояснили ТАСС в "Литресе", астрология и таро - одни из самых популярных направлений в эзотерике, востребованных у массовой аудитории. Сервис проанализировал данные по продажам эзотерических книг в 81 регионе России в январе-августе 2023 года и выяснил, где пользователи отдают предпочтение астрологии, а в каких регионах популярнее таро. Рейтинг составили по процентам книг по астрологии и таро от общего количества проданных экземпляров книг по эзотерике в регионе.

"Наибольшей популярностью литература по астрологии пользуется у жителей Псковской области (10,81%), Карачаево-Черкесской Республики (7,94%) и Томской области (7,90%). На четвертом месте - Республика Хакасия (7,88%), на пятом - Курганская область (7,65%). Меньше всего ее читают в четырех республиках - Ингушетии, Алтае, Чеченской, Дагестане - и Владимирской области", - сказали представители книжного сервиса.

Самые популярные книги по астрологии в большинстве регионов - "Нумерология с 0 до PRO. Базовый курс" Елены Арсеневой, "Небесная геометрия. Ведическая астрология" Анны Варуни и "Тайны Джйотиш. Ведическая астрология" Иланы Лаб.

Литература по таро

При этом список регионов, где больше всего популярна таро-литература, возглавляет Хакасия (10,91%). Следом идут Амурская область (10,65%) и Калмыкия (8,75%). Также в топ-5 вошли Костромская (8,71%) и Псковская области (8,11%). Наименьший интерес к таро-литературе проявляют в Чечне, Ингушетии, Туве, Карачаево-Черкессии и Еврейской автономной области. Среди книг по таро лидируют бестселлер Константина Лаво и Нины Фроловой "Таро. Полное руководство по чтению карт и предсказательной практике", "Таро Уэйта. Большая книга символов. Подробный разбор каждой карты. Понятный самоучитель" Мартина Вэлса и "Таро Уэйта. Глубинная символика карт. Самое подробное описание" того же автора.

Говоря о соотношении регионов, в "Литресе" отметили, что в целом астрология популярна в 48 регионах России, таро - в 29. При этом в Москве чаще всего покупают книги по астрологии, а в Санкт-Петербурге, напротив, больше интересуются литературой по таро.

"Самым "астрологическим" федеральным округом стал Сибирский. За ним следуют Дальневосточный и Северо-Западный. Менее всего популярны астрологические книги в Северо-Кавказском федеральном округе. А вот поклонников трудов по таро больше всего в Южном федеральном округе. Также в тройку входят СЗФО и УрФО. Наименьший интерес к подобной литературе проявляют жители Приволжского федерального округа", - отметили представители книжного сервиса.