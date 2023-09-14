В Литве заявили об уменьшении потока въезжающих в страну российских автомобилей

По данным портал Delfi, за прошлые сутки таможня не пропустили семь авто с российскими номерами

ВИЛЬНЮС, 14 сентября. /ТАСС/. Литовская таможня заявила, что количество людей, пытающихся въехать в Литву на автомобилях, зарегистрированных в России, явно уменьшается.

Как сообщил портал Delfi, ссылаясь на информацию таможни, за прошлые сутки не пропустили семь автомобилей с российскими номерами. То есть с утра понедельника въезд был запрещен 42 автомобилям, утверждает портал.

ЕК обнародовала 8 сентября новые разъяснения касательно применения санкций в отношении России. В соответствии с ними вводится запрет на ввоз из РФ в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.