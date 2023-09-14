Эстония, Латвия и Литва не смогли согласовать меры по конфискации авто с регистрацией в РФ

Прибалтийские государства ранее ввели запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией на свою территорию

ВИЛЬНЮС, 14 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы не смогли согласовать единый подход к конфискации автомобилей с российской регистрацией на своей территории в соответствии с режимом санкций Евросоюза против РФ. Об этом сообщает газета Postimees со ссылкой на заявление эстонского министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.

"Теперь вопрос в том, что будет с теми машинами, которые уже находятся в стране, одна из возможностей - это конфискация машин. Но поскольку в других странах, за исключением Германии, это не очень часто применяется в таком виде, то и после вчерашних встреч с министрами иностранных дел [других прибалтийских государств] выяснилось, что детального решения о том, как это реализовать, нет. Это то, что предстоит решить и проработать нашим властям", - подчеркнул глава МВД Эстонии в ходе правительственной пресс-конференции.

Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна сообщил о намерении обсудить по видеосвязи вопрос конфискации российских автомобилей с коллегами из соседних государств. Он также отметил, что Эстонии важно реализовать такие ограничения вместе со своими соседями.

Накануне прибалтийские государства ввели запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией на свою территорию. Ограничения действуют вне зависимости от наличия у владельца российского автомобиля ВНЖ или гражданства одной из стран ЕС. При этом выезд подобных транспортных средств на территорию РФ по-прежнему разрешен.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.