Хинштейн не исключил возможность блокировки WhatsApp из-за запуска русскоязычных каналов

По мнению главы комитета Госдумы по информполитике, "сомневаться в антироссийском характере этих каналов не приходится"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram), может быть заблокирован на территории РФ, если запустит функцию русскоязычных каналов. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Если WhatsApp, действительно, запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным - пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки", - написал Хинштейн.

Он добавил, что "сомневаться в антироссийском характере этих каналов не приходится", так как мессенджер "принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями".

В среду замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отметил, что официальная позиция по работе на территории РФ мессенджера WhatsApp может быть пересмотрена, если одной из его функций станет массовое распространение информации. Он напомнил, что при блокировке продуктов Meta для WhatsApp было сделано исключение, так как мессенджер был средством коммуникации, а не средством размещения информации.

Ранее WhatsApp в своем блоге сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи мессенджера смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно. Разработчики WhatsApp также заявили, что в рамках обновления пользователи смогут ставить реакции на записи каналов.