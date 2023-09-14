14 сентября, 09:53

СМИ: Пакистан перестал выплачивать зарплаты некоторым категориям дипломатов за рубежом

По данным The News International, вину за сложившуюся ситуацию несет министерство финансов, которое по распоряжению кабинета министров сократило финансирование внешнеполитического ведомства

ИСЛАМАБАД, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Пакистана с июня не перечисляет зарплату пресс-атташе и советникам по печати в некоторых посольствах за рубежом из-за нехватки валюты. Об этом сообщает газета The News International со ссылкой на источники в дипведомстве.

"Пресс-атташе в пакистанских посольствах в Вашингтоне и Гонконге, а также советник по печати в дипмиссии в Сингапуре продолжают оставаться без заработной платы с июня, - признали собеседники издания. - В сентябре они также не получат денежные выплаты, поскольку валютные резервы на эти цели уже исчерпаны".

По словам источников, вину за сложившуюся ситуацию несет министерство финансов, которое по распоряжению кабинета министров в 2023 году сократило финансирование внешнеполитического ведомства. Мера принята в целях экономии валютных средств в условиях переживаемого страной тяжелого экономического и финансового кризиса.

В феврале занимавший пост премьер-министра Пакистана Шахбаз Шариф дал указание МИД сократить число иностранных представительств за рубежом и принять меры для уменьшения расходов на содержание дипмиссий на 15%. Решение об оптимизации количества посольств принято по рекомендации созданного правительством Национального комитета жесткой экономии. Какие именно посольства и в какое время подлежат закрытию, не уточнялось. 

Теги:
Пакистан
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