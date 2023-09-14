Заморозки придут в Подмосковье 17 сентября

Температура в ночь на воскресенье будет от 0 до плюс 5 градусов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Московской области в ночь на воскресенье. Но днем температура заметно повысится, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Московской области температура в ночь на воскресенье будет от 0 до плюс 5 градусов, а в районах с высокой теплопроводностью почвы - даже заморозки до минус 2 градусов. Речь, в частности, о Дмитровском районе, Егорьевском районе, Черустях и так далее", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в спальных районах Московского региона температура в ночь на воскресенье ожидается плюс 3-5 градусов.

"Заморозки связаны с тем, что сейчас стоит антициклон. Когда ночью малооблачная погода, происходит мощное выхолащивание почвы. Но днем будет заметное повышение температуры - до 20 градусов", - сказал метеоролог.