В Испании заявили, что у прилетающих в ЕС не из РФ россиян не будут забирать личные вещи

Сейчас прямого авиасообщения между Россией и странами Евросоюза нет

МАДРИД, 14 сентября. /ТАСС/. Персональные вещи россиян, которые прибывают в Евросоюз рейсами не из РФ и не находятся под санкциями, не будут конфискованы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Государственном агентстве налоговой службы Испании, которое курирует местную таможню.

Как пояснили в ведомстве, в случае, если россияне прилетают в какое-либо государство сообщества "не из России, а из другой страны внутри или за пределами ЕС <...> запреты на продукцию регламента 833/2014 не применяются".

На уточняющий вопрос, значит ли это, что на россиян, не подпавших под санкции ЕС и прибывающих в сообщество рейсом не из РФ, не распространяется запрет на провоз телефонов, косметики и других личных вещей, запрещенных к импорту, в агентстве ответили: "Да, правильно". "Разве что, очевидно, с ними, как и с любым другим путешественником, возникает какая-то другая проблематика, но это было бы что-то связанное не с запретами, а с общей проблематикой, которая могла возникнуть в любой момент в прошлом", - добавили в ведомстве.

Сейчас прямого авиасообщения между Россией и странами ЕС нет.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из РФ в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент товаров: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены

Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари позже заявил, что страны Евросоюза могут не конфисковывать одежду россиян, въезжающих на территорию сообщества, даже если она подлежит запрету на импорт. При этом он отметил, что автомобили, зарегистрированные в России, не могут въезжать на территорию ЕС.