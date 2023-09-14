В Испании заявили, что личные золотые украшения не подпали под запрет для ввоза из РФ в ЕС

В Государственном агентстве налоговой службы страны сообщили, что граждане РФ не могут ввозить в Евросоюз золотые украшения, если они предназначены для продажи

МАДРИД, 14 сентября. /ТАСС/. Граждане России могут ввозить в Евросоюз золотые украшения, если они предназначены для личного пользования, а не для продажи. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Государственном агентстве налоговой службы Испании, которое курирует местную таможенную службу.

"В случае запрета <...> на покупку, импорт или передачу золота, есть несколько исключений, в том числе то, что такие продукты предназначены для личного использования физическими лицами, направляющимися в Евросоюз, или их путешествующими с ними ближайшими родственниками, являющиеся собственностью указанных лиц и не предназначенные для продажи", - пояснили в ведомстве.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из РФ в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент товаров: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены

Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари позже заявил, что страны Евросоюза могут не конфисковывать одежду россиян, въезжающих на территорию сообщества, даже если она подлежит запрету на импорт. При этом он отметил, что автомобили, зарегистрированные в России, не могут въезжать на территорию ЕС.