Маск заявил, что не разговаривал с Цукербергом на форуме в Конгрессе, но готов к бою с ним

По данным Bloomberg, Илон Маск на закрытом форуме предупредил американских законодателей о "потенциальной угрозе для общества", которую представляет собой ИИ, и призвал разработать меры по регулированию его деятельности

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Илон Маск заявил журналистам, что на закрытом форуме в Конгрессе США, посвященном регулированию инструментов искусственного интеллекта (ИИ), не разговаривал с руководителем корпорации Meta (признана экстремистской в РФ) Марком Цукербергом, но готов к бою с ним. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Маск "не разговаривал с Цукербергом на форуме", но при этом предприниматель заявил, что он готов к поединку, если руководитель Meta захочет этого.

Как отмечает агентство, Маск на закрытом форуме предупредил американских законодателей о "потенциальной угрозе для общества", которую представляет собой ИИ, и призвал разработать меры по регулированию его деятельности. Бизнесмен выразил обеспокоенность по поводу центров обработки данных, которые настолько "мощные и большие, что их можно увидеть из космоса".

В закрытой встрече приняли участие законодатели и главы крупнейших технологических компаний США, включая руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска и директора корпорации Meta Марка Цукерберга.

Ранее Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в Колизее, поэтому бизнесмен предложил выбрать местом поединка дом руководителя Meta. Сам Цукерберг упрекнул Маска в "несерьезном отношении" к спорту и признал, что "пора двигаться дальше".

Владелец Tesla и SpaceX вызвал руководителя Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент принадлежащей Маску соцсети X (ранее Twitter). Маск сообщал, что поединок между ними может состояться на фоне "античного Рима", а также выступил с утверждением, что договорился с итальянскими властями об "эпическом месте" проведения боя. Позднее министр по делам культуры Италии Дженнаро Санджулиано заявил, что обсуждал с Маском "проведение благотворительной акции" за пределами Рима.