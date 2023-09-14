ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин уверен, что не заразится СOVID-19

С 2020 года опасения россиян относительно вируса изменялись волнообразно, как и само распространение инфекции

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Каждый четвертый россиянин (24%) сегодня уверен, что ни он, ни его близкие не заболеют коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"С ростом заболеваемости в сентябре выросли и опасения россиян заболеть СOVID-19, в общей сложности 41% очень боятся или в какой-то мере опасаются заразиться коронавирусом. В июне показатель был ниже на 8% - 33%. Каждый четвертый сегодня уверен, что ни с ним, ни с его близкими такого не случится - 24%, почти столько же не задумывались об этом (26%)", - говорится в результатах исследования.

С 2020 года опасения россиян относительно вируса изменялись волнообразно, как и само распространение инфекции. В июне и декабре 2020 года показатель достигал 71%, таким образом, семь из десяти россиян боялись заболеть коронавирусом. Однако в марте 2021 года ситуация немного стабилизировалась и уровень тревожности снизился до 58%, а в марте 2022 года этот показатель был равен уже 44%.

По результатам опроса, коронавирусная инфекция особенно опасна для людей старшего возраста, именно они чаще других боятся заразиться СOVID-19 (52%), в группе старше 60 лет болезни опасается каждый второй участник опроса (также 7% очень боятся и 45% переживают в какой-то степени). Отмечается, что среди 18-24-летней молодежи этот показатель ниже более чем в два раза и составляет 22%.

С 2022 года растет группа россиян, которые не задумываются о СOVID-19 (17% в декабре 2022 года, 26% в сентябре 2023 года), на сегодняшний день это более четверти граждан, тогда как в июне 2020 года, в разгар пандемии, таковых было 9% граждан России. Также с 2022 года держится более высокая, чем в 2020-2021 годах, доля респондентов, уверенных в том, что ни они сами, ни их близкие не заболеют коронавирусом (максимум в июне 2023 года - 28%).

Об опросе

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11 сентября 2023 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.