Россия ведет переговоры с ОАЭ по взаимному признанию дипломов и научных степеней

Как сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, второе направление - это работа российских университетов за рубежом

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимном признании дипломов о высшем образовании, квалификаций и ученых степеней. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

"У нас традиционно по целому ряду направлений мы как министерство создаем условия для того, чтобы диплом, который получают наши граждане и иностранцы, диплом российского университета был признаваем за рубежом. Сегодня у нас 74 межправсоглашения, в ближайшее время мы планируем количество таких межправсоглашений увеличить. Буквально вот на днях обсуждали это подробно с коллегами из ОАЭ. Ну и целый ряд других стран, где у нас уже очень хорошие заделы есть", - сказал Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, второе направление - это работа российских университетов за рубежом. Сегодня 44 филиала открыто за границей, и их количество Минобрнауки намерено увеличивать.

В новость была внесена правка (13:40 мск) - уточняется название ведомства в лиде.