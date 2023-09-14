Венгрия считает, что демографическая зима в развитых странах переходит в ледниковый период

Президент страны Каталин Новак отметила важную роль государств и правительств, без участия которых "не сможет выжить ни одна европейская нация"

БУДАПЕШТ, 14 сентября. /ТАСС/. Ситуация в области народонаселения в развитых государствах вызывает серьезную тревогу, поскольку наступившая там демографическая зима может смениться ледниковым периодом. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак, выступая на открывшемся в Будапеште 5-м Международном демографическом форуме.

"Будущее в опасности. Демографическая зима, наступившая в развитых странах, сейчас превращается в ледниковый период, поскольку там рождается все меньше и меньше детей", - сказала глава государства. Так, например, население Венгрии, составляющее около 10 млн человек, сократилось за последние десятилетия в результате снижения рождаемости, и лишь относительно недавно эту негативную тенденцию удалось обратить вспять.

В связи с этим Новак отметила важную роль государств и правительств, без участия которых сейчас "не сможет выжить ни одна европейская нация". Президент подтвердила, что венгерские власти, несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную конфликтом на Украине и санкциями Евросоюза против России, не откажутся от своих социальных обязательств и продолжат активную поддержку семей. По ее словам, экономические и финансовые трудности не должны быть препятствием для создания семьи и рождения детей.

В 5-м Международном демографическом форуме в Будапеште принимают также участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, эксперты из 30 стран со всех континентов. Представители России в числе участников не значатся. Впервые такое двухдневное мероприятие, на котором обсуждаются проблемы демографии, семьи и детей, состоялось в Венгрии в 2015 году и с тех пор проводится каждые два года.