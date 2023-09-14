В округе на юге Индии закрыли учебные заведения из-за вспышки вируса Нипах

В Кожикоде зафиксировали пять случаев заражения

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /ТАСС/. Все школы, колледжи и вузы в округе Кожикоде южного индийского штата Керала закроются в четверг и пятницу по распоряжению властей из-за вспышки вируса Нипах. Как сообщает информационное агентство Press Trust of India, решение принято после того, как в округе был зафиксирован пятый случай заражения этим смертельным вирусом.

Медицинский департамент округа сообщил, что 24-летний медицинский работник стал пятым подтвержденным случаем заражения Нипах в Кожикоде. Ранее два человека в округе скончались от заболевания, вызванного вирусом.

По информации медиков, штамм вируса, наблюдаемый в Керале, представляет собой вариант, который может передаваться от человека к человеку. Из трех инфицированных, находящихся на лечении, состояние одного пациента - девятилетнего мальчика - остается критическим. Правительство штата распорядилось выявить всех лиц, контактировавших с заболевшими. В группе риска находятся 76 человек, их состояние стабильно, 13 человек с легкими симптомами находятся под наблюдением, сообщила министр здравоохранения штата Вина Джордж.

Учитывая серьезный характер заболевания, администрация округа Кожикоде объявила семь сельских районов зонами сдерживания. Там действуют более жесткие меры: закрыты также магазины и торговые центры.

Министр Джордж полагает, что нет необходимости опасаться массового распространения заболевания в штате Керала, но все же призывает "подойти к этому вопросу с осторожностью".

Вирус Нипах был впервые выявлен в 1998 году в Малайзии, с тех пор вспышки заболевания периодически отмечаются в Азии, в том числе в Индии. Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания, пока от него нет вакцины, при этом в 70% случаев заболевание кончается летальным исходом. Разносчиками заболевания считаются крыланы - большие летучие мыши, которых здесь часто называют летучими лисицами. Они питаются фруктами, особенно предпочитают манго, бананы, сладкий сок пальм, и туда может попасть их зараженная слюна. Поэтому власти призывают не есть надкусанные или поврежденные фрукты и не поднимать их с земли. В 2018 году в штате Керала была зафиксирована серьезная вспышка вируса Нипах, тогда умерли 17 человек.