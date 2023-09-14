Редкий эскиз Джона Констебла выставили на аукцион в Англии за $3,7 тыс.

Набросок с подписью художника обнаружили в Лидсе во время осмотра одного из выставленных на продажу домов

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Эскиз британского пейзажиста Джона Констебла (1776-1837), сделанный в 1803 году, выставили на аукцион David Duggleby в Скарборо (графство Северный Йоркшир) более чем за $3,7 тыс. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Набросок с подписью художника был обнаружен в Лидсе (графство Йоркшир) во время осмотра одного из домов, выставленных на продажу. На выполненном карандашом эскизе изображен замок на вершине Белых скал Дувра (графство Кент), обрамляющие английскую береговую линию пролива Па-де-Кале. К рамке с рисунком также прикреплен ярлык Маленькой галереи на улице Кенсингтон Черч Уолк в Лондоне, в которой в начале 1970-х годов были представлены эскизы и рисунки художников.

Обнаруженный эскиз - один из 130 рисунков, сделанных во время путешествия художника вдоль английского побережья в апреле 1803 года на борту корабля Coutts. "На сегодняшний день известно о местонахождении менее 50 рисунков из этой серии", - сообщил представитель David Duggleby Доминик Кокс.

Констебл - британский живописец-романтик. Наибольшую известность ему принесли пейзажи, в том числе с видами графства Саффолк, откуда художник родом. При жизни ему удалось продать в Великобритании 12 своих картин, а во Франции - в четыре раза больше. Среди наиболее известных работ мастера - "Телега для сена", "Собор в Солсбери с реки" и "Дедхемская долина". В июле 2012 года его картина "Шлюз" ушла с молотка на аукционе за $28,6 млн.

В августе в Шотландии была найдена картина художника "Старый мост через Эйвон", которая оценивается от $1,3 млн до $2,6 млн.