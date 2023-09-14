МВД Франции попросило министров ограничить поездки по стране, чтобы не нагружать полицию

С 20 по 22 сентября страну посетит король Великобритании Карл III

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен обратился к министрам правительства республики с просьбой максимально сократить число поездок по стране, чтобы не нагружать полицейских, большое количество которых обычно привлекается к обеспечению безопасности членов кабмина.

"Речь идет об исключительном контексте с точки зрения общественного порядка", - приводит радиостанция RTL слова главы ведомства, сказанные им, по данным ее источника, на заседании Совета министров 13 сентября.

Радиостанция поясняет, что министр имел в виду неделю с 18 по 24 сентября. С 20 по 22 сентября Францию с визитом посетит король Великобритании Карл III. Кроме того, в стране продолжается чемпионат мира по регби (8 сентября - 28 октября), также требующий привлечения к работе значительного числа полицейских. "Это правда, что у Жеральда немного напряженная неделя", - заметил один участников заседания в разговоре с радиостанцией.

Во время государственного визита во Францию Карл III и королева Камилла будут приняты президентом республики Эмманюэлем Макроном, встретятся с военными, а помимо Парижа также посетят город Бордо на юго-западе страны.