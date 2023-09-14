В Волгоградской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра

По прогнозу, порывы ветра могут достигать 25 м/с

ВОЛГОГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Волгоградской области предупредило жителей региона о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра. Штормовое предупреждение объявили до конца суток, сообщается на сайте ведомства.

"По сообщению волгоградского ЦГМС, до конца суток четверга в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим прогнозируется возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, обрушением слабо закрепленных конструкций, повреждением кровли зданий, нарушением систем жизнеобеспечения населения. Жителям рекомендовали воздержаться от выхода в акваторию на маломерных суднах.