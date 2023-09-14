Комитет Думы одобрил расширение круга лиц, рассматривающих дела в сфере защиты гостайны

По действующим нормам рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с защитой гостайны, могут в том числе глава Минобороны и его заместители

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект кабмина о расширении списка лиц, которые будут вправе рассматривать административные дела в области защиты гостайны.

По действующим нормам рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с защитой гостайны, могут в том числе глава Минобороны и его заместители. Речь идет об административных правонарушениях, связанных с отсутствием лицензии при работе с использованием и защитой гостайны, или нарушением условий лицензии на проведение таких работ, а также с использованием несертифицированных средств для защиты такой информации или с нарушением требований закона о защите информации, составляющей гостайну, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Законопроект предлагает расширить список лиц, которые будут вправе рассматривать такие дела. Согласно документу, помимо главы Минобороны и его заместителей, такие дела также смогут рассматривать руководитель центрального органа военного управления, отвечающего в Вооруженных силах РФ за координацию работы по защите информации ограниченного доступа, его заместители, а также руководители структурных подразделений ВС РФ по защите гостайны и их заместители.

Как отмечают авторы инициативы, созданные в ВС РФ подразделения защиты гостайны способны самостоятельно реализовывать в войсках существующий механизм привлечения к административной и дисциплинарной ответственности лиц, нарушивших правила защиты информации, составляющей гостайну.

Документ внесло в Госдуму 20 июля правительство РФ. Поправки предлагается прописать в статье 23.45 КоАП, которая устанавливает полномочия ряда федеральных органов исполнительной власти по контролю за обеспечением защиты государственной тайны.