Начался ремонт двух остановочных пунктов Горьковского направления МЖД

В частности, для маломобильных граждан станции оборудуют пандусами со специальным нескользящим покрытием

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) приступила к реконструкции остановочных пунктов Вохна и Казанское, находящихся в городском округе Павловский Посад Московской области. Пассажирская инфраструктура на них будет обновлена до конца следующего года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В ходе реконструкции объектов ЦППК полностью заменит плиты перекрытия и фундаментные блоки платформ, установит навесы и малые архитектурные формы, поставит новые билетные кассы. На самих платформах появятся информационные стойки и стойки экстренной связи, системы громкоговорящего оповещения и динамические табло. Освещение будет заменено на современное светодиодное", - говорится в сообщении.

Также в ЦППК заверили, что для маломобильных граждан станции оборудуют пандусами со специальным нескользящим покрытием. "Чтобы на время реконструкции пассажиры могли по-прежнему пользоваться остановочными пунктами, компания выполняет строительство временных деревянных платформ", - заключили в пресс-службе.