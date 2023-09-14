Смотровая площадка в Москва-Сити запустила видеоконкурс о столице для школьников

Победителей ждет посещение 89 этажа башни "Федерация. Восток", а также групповая экскурсия "Интерактивный полет над Москвой"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Видеоконкурс для школьников "Моя Москва" запустила смотровая площадка Panorama360, его целью является сближение подрастающего поколения с историей столицы. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе площадки.

"В продолжение празднования Дня города мы решили провести конкурс "Моя Москва", чтобы новое поколение больше узнавало про наш красивый и богатый историческим наследием город, и, конечно же, для того, чтобы сплотить школьников в начале учебного года!" - привели в пресс-службе слова управляющего партнера смотровой площадки Panorama360 Артура Шакаряна.

В пресс-службе добавили, что целью видеоконкурса "Моя Москва" является сближение школьников с историей столицы. Победителей ждет посещение 89 этажа башни "Федерация. Восток", а также групповая экскурсия "Интерактивный полет над Москвой". Кроме того, каждый получит в подарок коробку мороженого.

Для съемки видеороликов класс может выбрать одну из пяти тематик конкурса: "Наша школа", "Внеклассное культурное времяпрепровождение", "Неизвестная Москва", "Однажды в Москве" и "Путешествуем по Москве". В каждой тематике будет выбрано по два победителя по итогам общего голосования в официальной группе площадки в соцсетях. Прислать видеоработы можно с 18 сентября до 8 октября. Участвовать могут учащиеся с 1 по 11 класс.