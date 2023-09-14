Песков не стал говорить об идее блокировки WhatsApp

Он переадресовал "народным избранникам" вопросы по этой теме

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать предложение о блокировке мессенджера WhatsApp, принадлежащего корпорации Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram).

"Я не знаю деталей этой новости, за пояснениями лучше обращаться к нашим народным избранникам", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram написал, что если WhatsApp запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки.