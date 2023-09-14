Брянские специалисты установили котельную для городской больницы в подшефной Брянке ЛНР

Ведутся пусконаладочные работы

ТАСС, 14 сентября. Специалисты из Брянской области установили котельную для центральной городской многопрофильной больницы в подшефной Брянке Луганской Народной Республики, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Буквально на этой неделе доставили блочно-модульную котельную для Брянковской центральной городской многопрофильной больницы, уже ведется монтаж. Новая котельная полностью автоматизирована, не нуждается в постоянном присутствии обслуживающего персонала, позволит создать комфортные условия для пациентов и медиков", - написал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, монтаж котельной завершен, ведутся пусконаладочные работы.

14 сентября Брянскую область с рабочим визитом посетил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Валерий Леонов. "Под его непосредственным руководством ведутся восстановительные работы в новых регионах. Валерий Владимирович поблагодарил наших строителей, коммунальщиков за ту огромную работу, которая проведена в подшефной Брянке. Школы, детские сады, лечебные учреждения, многоквартирные дома и другие объекты восстанавливают там брянские специалисты", - сообщил Богомаз.

По его словам, главная задача региональных властей - наладить в Брянке нормальную работу социальных объектов и коммунальной инфраструктуры. "Ну а дальше уже сами жители будут следить за тем, чтобы все это нормально функционировало", - добавил Богомаз.

Брянская область в 2023 году вложит 600 млн рублей в восстановительные работы в подшефной Брянке в ЛНР, планируется отремонтировать 33 объекта. В 2022 году регион направил на эти цели 560 млн рублей, брянские специалисты отремонтировали школы, детские сады, районную больницу и поликлинику.