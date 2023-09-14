В Псковской области до конца 2023 года намерены вдвое увеличить число дружинников

По словам главы региона Михаила Ведерникова, сейчас в отряде насчитывается более 1 тыс. человек

ПСКОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Число участников отряда содействия обороне и безопасности "Дружина", созданного в Псковской области для содействия в выявлении БПЛА, до конца года увеличится почти вдвое, сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Михаил Ведерников.

"У нас работает отряд содействия обороне и безопасности "Дружина". До конца года мы ожидаем, что отряд разрастется до 2 тыс. человек, сейчас это более 1 тыс. дружинников. В числе их задач оказание содействия уполномоченным федеральным органам в выявлении БПЛА, ведение разъяснительной работы с населением, подготовка к действиям в нештатных ситуациях и так далее. Важно не паниковать, и чтобы люди знали, как себя вести в нештатной ситуации", - сказал Ведерников.

Он также отметил, что в регионе должна быть выстроена многоуровневая система безопасности. "Мы достаточно подробно в эту тематику погрузились и ищем оптимальные варианты. Конечная наша задача - объединить все элементы в единую систему защиты над Псковом и всей областью", - сказал он.

БПЛА в ночь на 30 августа совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России, а также на Псковскую область. В результате в аэропорту в Пскове начался пожар.

Инцидент с атакой беспилотников впервые произошел в Псковской области 27 мая 2023 года. Тогда в результате атаки двух дронов и последующего взрыва в деревне Литвиново Невельского района было повреждено административное здание нефтепровода.