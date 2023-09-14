В "Аптекарском огороде" до 6 октября открыта выставка ботанической живописи и анималистики

Экспозиция отражает разнообразие модернистских образов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Выставка живописи, посвященная растениям и животным из архитектурного декора московского модерна, представлена в ботаническом саду МГУ на проспекте Мира в Москве до 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ботсада.

"До 6 октября в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" проходит выставка ботанической живописи и анималистики "Цветы. Модерн. Москва", посвященная растениям и животным из архитектурного декора московского модерна. Цель проекта ассоциации содействия развитию культуры и искусства "Творческий союз" - сохранение культурного наследия эпохи модерна и популяризация архитектуры этого уникального стиля, который воспевает природу во всем ее многообразии", - значится в сообщении.

Там отмечается, что экспозиция отражает разнообразие модернистских образов.

"Новаторский характер форм и изысканная эстетика силуэта - все это отличает модерн от других стилей. На картинах вы можете рассмотреть особый архитектурный декор, наполненный флористическими, анималистическими и антропоморфными сюжетами. Эти же растения и животные представлены рядом в стиле ботанической и анималистической иллюстрации. Яркие и живые, они словно сошли с гравюр и эскизов того времени", - анонсируют в пресс-службе.

Выставка проводится в холле оранжерейного комплекса. Для посетителей также доступны оранжереи: Пальмовая, Суккулентная, Выставочная, Субтропическая.

Сад открыт ежедневно с 10:00 до 21:00 на проспекте Мира, 26/1. Посещение бесплатно для многодетных семей и дошкольников.