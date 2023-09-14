В России 50 регионов примут участие в акции "Наши семейные книги памяти"

В числе регионов-участников оказались новые территории

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. В России 50 регионов, в том числе и новые, заявили о желании принять участие в I Всероссийской молодежной акции "Наши семейные книги памяти". Об этом сообщил на пресс-конференции ректор Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского, член Общественной палаты России Михаил Груздев.

Акцию поддержали Минпросвещения России, ОП РФ, общество "Знание", а также Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых".

Как отметил Груздев, на прошлой неделе выпустили поручение Минпросвещения о создании региональных штабов по организации проведения акции. "И уже сегодня у нас есть сообщения более чем из половины российских регионов о том, что эта акция будет проходить. Порядка 50 регионов уже подключились, и список еще не закрыт", - сказал Груздев, подчеркнув, что к акции подключились и новые регионы. "Точно знаю, что участвуют образовательные организации ДНР, ЛНР", - указал он. Член ОП не исключил, что в будущем проект может стать международным. "Мы изначально позиционировали проект как общероссийский, но вход открыт. Точно знаю, что получили заявку из Республики Беларусь. Прием заявок продолжается, и я думаю, что у нас точно будут международные участники в этом проекте", - сказал Груздев.

Он напомнил, что акцию придумали и провели впервые в апреле 2023 года в Ярославском педагогическом университете, когда 700 студентов и педагогов в течение 12 часов в режиме нон-стоп рассказывали со сцены о своих героях, о дедах и прадедах - героях Великой Отечественной войны. "Каждому давалась минута на рассказ - минутное выступление и один слайд с фото и именем героя истории. Это были и выдержки из писем с фронта, воспоминания старшего поколения, семейные истории. Сами студенты придумали такой формат", - сказал Груздев, отметив, что акцию заметили, поддержали и предложили провести на общероссийском уровне.

Старт в ноябре

Как уточнил Груздев, акция стартует в начале ноябре на ВДНХ в рамках открытия выставки-форума "Россия". "Сейчас по всей стране создаются региональные штабы этой акции, которые предлагают всем школам, колледжам, университетам, образовательным центрам стать участниками проекта. Некоторые станут площадками проведения акции, некоторые участниками. Рекомендуем, чтобы на площадку пришли не менее 300 выступающих, поэтому близлежащие школы могут объединяться ", - отметил Груздев.

Конец сентября и октябрь организаторы акции отводят на подготовку минутных выступлений.

"Затем в течение ноября в регионах будут проходить эти акции", - сказал Груздев. Он отметил, что сейчас организаторы работают над созданием единого портала книгипамяти.рф. "Там будет размешаться вся необходимая информация об акции. Туда загрузим имена и фотографии героев, персональных данных детей там не будет", - сказал Груздев.

По его словам, за основу своих рассказов участники акции могут взять семейные истории, письма с фронта. "Рекомендуем также обратиться к понятным электронным ресурсам, где есть много информации об участниках войны. Есть порталы, где загружены миллионы личных дел защитников Отечества. Что же касается содержания, то даже по пилотной апробации в Ярославле видим, что это были самые разные рассказы. В каких-то случаях выдержки из писем, три-четыре простых предложения, написанных карандашом. Таких примеров десятки, когда письма передаются как семейная реликвия", - сказал Груздев.

Как отметила председатель комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко, ОП РФ и региональные общественные палаты также станут площадками проведения акции. "Пригласим школьников или студентов в здание ОП РФ, соберем наиболее яркие выступления. ОП РФ обеспечит акцию экспертной и инфраструктурой поддержкой", - сказала Кравченко.