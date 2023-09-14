Собянин сообщил о планах по строительству спорткомплекса на месте бывшей промзоны

Мэр отметил, что таким образом на северо-востоке Москвы создадут 2,7 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Спортивный комплекс, скалолазный центр и жилые дома построят на северо-востоке Москвы на месте бывшей промышленной зоны "Огородный проезд". Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На месте участков бывшей промзоны "Огородный проезд" создадим современный квартал смешанной застройки. В рамках комплексного развития северной части бывшей промзоны в Марьиной Роще и Бутырском районе построим дома для горожан, переезжающих по программе реновации; объекты общественно-делового назначения - физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиницу, базу для коммунальных служб и другое", - написал Собянин.

Он отметил, что таким образом там создадут 2,7 тыс. рабочих мест, а предполагаемый объем инвестиций составит почти 30 млрд рублей.

Сегодня одобрены и находятся в стадии реализации 43 проекта комплексного развития территорий общей площадью больше 593 га. Здесь планируется создать порядка 109 тыс. рабочих мест, напомнил мэр.