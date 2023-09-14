Губернатор Воронежской области призвал жителей региона помочь с обнаружением БПЛА

Для этой цели ОНФ разработал специальное мобильное приложение "Радар"

ВОРОНЕЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей региона оказать помощь в обнаружении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с помощью специально разработанной для этих целей программы "Радар".

"Помощь воронежцев в обнаружении беспилотников важна, поэтому попрошу жителей региона оставаться бдительными. ОНФ разработал специальное мобильное приложение "Радар". Оно поможет оперативно сообщить о замеченных БПЛА и неопознанных подозрительных объектах. Все полученные сообщения незамедлительно передаются в компетентные органы", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

Ранее в Воронежской области несколько раз фиксировали БПЛА, которые были сбиты силами противовоздушной обороны. В том числе 9 июня из-за попадания беспилотника жилой дом в центре Воронежа три человека получили легкие ранения, повреждения получили здание на улице Белинского и несколько частных домов на Севастьяновском съезде. В районе падения беспилотника был введен режим чрезвычайной ситуации, возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Мобильное приложение "Радар" разработано движением "Общероссийский народный фронт", с помощью можно оперативно передать информацию силовым структурам об увиденных беспилотниках, диверсиях, неопознанных предметах.