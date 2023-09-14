На Урале завершили строительство коттеджей в пострадавшем от пожара поселке Сосьве

В каждом объекте установлены необходимая сантехника, котел отопления, водонагреватель и электроплита с духовкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Российская девелоперская "Группа ЛСР" завершила строительство всех 34 коттеджей для жителей поселка Сосьва Свердловской области, пострадавшего весной от пожара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Группы ЛСР".

"Группа ЛСР" завершила строительство домов для жителей Сосьвы. За четыре месяца "Группа ЛСР" построила 34 коттеджа для жителей поселка, пострадавшего от весеннего пожара", - говорится в сообщении.

В мае 2023 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к строительному холдингу с просьбой помочь в восстановлении Сосьвы. "Перед нами стояла важная задача: до наступления холодов заселить людей, чьи дома сгорели при пожаре, - и мы с ней справились. Жители уже получили ключи от новых коттеджей и начали обустраиваться", - отметил член правления "Группы ЛСР" Владимир Крицкий.

Всего компания построила 34 коттеджа площадью от 42 до 90 кв. м - без учета мансардного этажа. В каждом объекте установлены необходимая сантехника, котел отопления, водонагреватель и электроплита с духовкой. Кроме того, на участках пробурены скважины, устроены автономные канализации.

О пожаре

В конце апреля в свердловских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.

Помимо нового жилья в Сосьве, уральцы, потерявшие крышу над головой, могли выбрать вариант, предполагающий выдачу сертификата, позволяющего приобрести недвижимость в любой точке Свердловской области.