Гидрографы Северного флота обнаружили в Карском море затонувший в 1943 году "Диксон"

Транспорт был торпедирован фашисткой подводной лодкой

МУРМАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Гидрографы Северного флота в ходе комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) "Помни войну" обнаружили транспорт "Диксон", торпедированный фашисткой подводной лодкой в июле 1943 года и затонувший в Карском море, сообщила пресс-служба флота.

"Ранее было известно лишь приблизительное место гибели транспорта "Диксон", а в ходе дополнительной кропотливой работы <…> это место установлено точно, и на нем уже проведен ряд исследований", - сообщила пресс-служба, ссылаясь на научного руководителя экспедиции капитана 1-го ранга Алексея Корниса.

Поисково-исследовательская деятельность проводится с борта гидрографического судна Северного флота "Ромуальд Муклевич". На прошлой неделе исследователи обнаружили у архипелага Новая Земля в районе пролива Югорский Шар спасательное судно "Шквал", затонувшее в результате подрыва на вражеских минах 25 августа 1943 года.

"Ромуальд Муклевич" вышел в арктический поход из поселка Мишуково Мурманской области 2 сентября в направлении пролива Югорский Шар. 5-6 сентября начались поисковые работы в районе пролива и острова Матвеева, где во время Великой Отечественной войны фашистские подлодки атаковали советские конвои. Далеко не все суда, погибшие в 1941 - 1943 годах в суровых водах Арктики, были обнаружены. В ходе экспедиции "Помни войну" планировалось их найти.