14 сентября, 12:35

В Португалии задержали 17 экоактивистов, помешавших проведению заседания правительства

Акцию устроили сторонники группы "Студенческая климатическая забастовка"

МАДРИД, 14 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 климатических активистов были задержаны в Португалии после того, как заблокировали место, где должно было состояться заседание правительства страны. Об этом сообщила газета Di rio de Not cias.

Инцидент произошел утром в муниципалитете Оейраш. Акцию устроили сторонники группы "Студенческая климатическая забастовка", которые приклеили себя к входным дверям, а также задействовали железные трубы, чтобы предотвратить проведение заседания.

В результате после вмешательства правоохранительных органов встреча Совета министров Португалии все-таки состоялась.

"Неприемлемо, чтобы правительства не ставили климатический кризис в центр обсуждения на встречах, - заявляли организаторы акции. - Человечество зафиксировало самые жаркие месяцы за всю историю". 

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Португалия
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