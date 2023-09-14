Несколько улиц в центре Москвы перекроют 17 сентября в связи с проведением марафона

Также на участках ограничений будет временно недоступна парковка

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Несколько центральных лиц столицы будут перекрыты 17 сентября в связи с проведением "Московского марафона". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городского департамента транспорта.

"В связи с проведением "Московского марафона" 17 сентября в городе будет временно закрыто движение на ряде улиц в центре. <...> Также обращаем внимание, что на участках ограничений будет временно недоступна парковка с 00:01 17 сентября до окончания мероприятия. Планируйте маршруты заранее или отложите поездки на личном транспорте в места ограничений", - говорится в публикации.

Так, движение будет закрыто в период с 07:00 до 17:00 в зависимости от участка: на Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Раушской, Берниковской, Николоямской, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской, Лужнецкой набережных; на участках улиц Лужники, Смоленская, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Яузская, Тверская, Моховая, Охотный ряд; на Смоленском, Новинском, Зубовском, Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретинском, Рождественском, Петровском, Страстном, Тверском бульварах; в Октябрьском тоннеле; на Крымском, Малом Москворецком, Большом Устьинском, Астаховском, Костомаровском мостах; в Лубочном, Костомаровском, Большом Путинковском переулках; в Садовническом, Устьинском, Театральном, Китайгородском проездах; на Лубянской, Новой, Старой площадях.