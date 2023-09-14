Развожаев предупредил жителей о громких звуках из-за уничтожения снарядов времен войны

Глава Севастополя также отметил, что мероприятие плановое

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС планируют провести в четверг плановые работы по уничтожению более 1 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны, поднятых со дна бухты Гильзовой в Севастополе. Жители города могут услышать громкие звуки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 15:30 и до 17:00 мск будут производить плановое уничтожение 1 000 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые были подняты со дна бухты Гильзовой. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее. В городе все спокойно", - написал он.

В годы Великой Отечественной войны в акватории бухты Гильзовой и на ее берегу велись ожесточенные бои.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь почти год держал оборону, в его окрестностях шли ожесточенные бои, сам город подвергался артобстрелам и авианалетам. Отбить город советским войскам удалось в мае 1944 года после четырех дней тяжелейших боев. Бухта Гильзовая находится недалеко от последнего рубежа обороны Севастополя - 35-й береговой батареи, она получила свое название после войны именно из-за большого скопления боеприпасов, которые остались после ожесточенных боев. Комплексные работы по обезвреживанию бухты Гильзовой начались в 2021 году.