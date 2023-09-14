14 сентября, 12:56

В Подмосковье поставили рекорд, приготовив поке весом более 170 кг

На изготовление блюда у специалистов ушло свыше 54 кг риса, 20 кг лосося и 12 кг салата чука

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Самый большой в РФ поке весом более 170 кг приготовили сотрудники ООО "Европродукт" (ГК "Тамаки") в Лыткарине, рекорд официально зафиксирован в Реестре рекордов России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"В подмосковном Лыткарино сотрудники ООО "Европродукт" (ГК "Тамаки") установили уникальный рекорд - они приготовили самый большой в России поке, вес которого составил 172,5 кг. <...> На изготовление гигантского поке у специалистов ГК "Тамаки" ушло более 54 кг риса, 20 кг лосося и 12 кг салата чука", - говорится в сообщении.

Поке является блюдом гавайской кухни, которое готовят из рыбы, морепродуктов, риса, соусов и других ингредиентов.

Отмечается, что приготовление блюда происходило на глазах у гостей мероприятия. Рекорд был официально зафиксирован в Реестре рекордов России комиссией международного агентства регистрации рекордов Interrecord. 

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