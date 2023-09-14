Жители Подмосковья с начала 2023 года получили свыше 70 тыс. соцсправок в электронном виде

Оформить и получить электронную справку можно на региональном портале госуслуг

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 70 тыс. справок центра занятости населения и о мерах социальной поддержки оформили в электронном виде жители Московской области с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.

"С начала года выдано более 73 тыс. электронных справок, в то время как на бумажном носителе всего 13 тыс. Наиболее популярный способ получения справок - онлайн. Цифровая справка юридически равна бумажной, а получить ее гораздо удобнее и проще", - привели в тексте слова министра соцразвития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что возможность получения справки онлайн позволяет сэкономить время и избежать необходимости посещать офисы и учреждения. Оформить и получить электронную справку можно на региональном портале госуслуг.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, например, зарегистрированный как безработный может в электронном виде оформить справку о том, что получает пособие по безработице.