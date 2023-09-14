На федеральной трассе Р-21 "Кола" ограничат движение 19 и 20 сентября

Такие меры приняты в связи со строительством путепровода над дорогой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта по федеральной трассе Р-21 "Кола", ведущей из Петербурга к границе с Норвегией через Петрозаводск и Мурманск, будет полностью перекрываться на выезде из города две ночи подряд, 19 и 20 сентября. Ограничения введут в связи со строительством путепровода над федеральной трассой, сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"На 13-м км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" во Всеволожском районе Ленинградской области будет полностью перекрыто движение транспорта. Даты полного перекрытия движения: В ночь с 18 на 19 сентября; в ночь с 19 на 20 сентября. В связи с производством работ по строительству путепровода над проезжей частью Р-21"Кола", - рассказали в пресс-службе.

Каждую ночь движение транспорта в сторону Мурманска будет останавливаться по семь раз с небольшими интервалами. Для обеспечения безопасности на месте будут работать регулировщики дорожного движения. В сторону Петербурга транспортный поток при этом не будет останавливаться, движение продолжится в штатном режиме.

На время проведения работ на месте установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, световую сигнализацию. Также будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией желтого цвета.