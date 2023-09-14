Хуснуллин заявил, что левую часть Крымского моста открыли для автомобилей раньше срока

Работы планировалось завершить к 15 сентября, сообщил вице-премьер РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Левая часть Крымского моста открыта для движения автомобилей с опережением сроков - работы планировалось завершить к 15 сентября, сообщается в Telegram-канале вице-премьера РФ Марата Хуснуллин.

"С опережением сроков открыли для движения автомобилей левую часть Крымского моста.Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на один день раньше!", - говорится в сообщении.

Полностью открыть движение планируется к 1 ноября.

Хуснуллин отметил, что к работам по восстановлению моста приступили уже в день теракта. Строители возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое, уложили асфальт.

"Конечно, это один из этапов. Перед нами еще остается задача полностью восстановить этот важнейший объект для жителей полуострова и всей России. Впереди замена второго пролетного строения. Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября", - заключил вице-премьер.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта было повреждено дорожное полотно.