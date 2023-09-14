ГП признала нежелательной в России деятельность НПО EastCham Finland

В ведомстве отметили, что представители организации выступили с осуждением действий России и в поддержку Украины

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность финской неправительственной организации EastCham Finland, созданной ранее для развития российско-финляндского торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщили в российском надзорном ведомстве.

"По результатам проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации EastCham Finland kauppakamariyhdistys ry (EastCham Finland, Финляндия)", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что организация была создана в 2001 году в Финляндии, имеет представительство в Санкт-Петербурге, ее старшим исполнительным директором является гражданка Финляндии Яана Реколайнен. "После начала специальной военной операции деятельность организации кардинально изменилась, перестав соответствовать изначально заявленной цели - якобы содействию развития российско-финляндского торгово-экономического сотрудничества. Руководство EastCham Finland официально объявило о переориентации работы с России на Украину, страны Закавказья и Средней Азии. Представители организации выступили с осуждением действий России и в поддержку Украины", - отметили в Генпрокуратуре.

При этом, по данным прокуратуры, EastCham Finland совместно с другой финской организацией, функционирующей под американским руководством, проводит целенаправленную работу по продвижению идей отказа от экономического сотрудничества с нашей страной, принуждает другие компании прекратить работу на российском рынке. Более того, ключевым направлением деятельности EastCham Finland на текущий момент стал своего рода консалтинг финских компаний относительно незаконных способов покинуть российский рынок. "Именно поэтому деятельность этой организации, несмотря на наличие в ее уставе норм об отсутствии политических целей, явно выходит за рамки декларированных задач", - пояснили в Генпрокуратуре.