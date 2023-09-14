В финале всероссийского конкурса профмастерства в Петербурге примут участие 90 педагогов

Победителей выберут в девяти номинациях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург примет финал всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям", участвовать будут 90 лучших педагогов страны. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий Оксана Гончарова.

"Конкурсу в этом году исполняется 25 лет, юбилейный год пришелся на крайне знаменательный год для нашей страны - Год педагога и наставника. Санкт-Петербург является безусловным флагманом дополнительного образования в нашей стране по качеству, доступности, содержанию. Очень знаменательно, что юбилейный год мы встречаем вместе с коллегами Петербурга и организовываем этот сложный финал, куда приедут 90 педагогов и в течение четырех конкурсных дней будут проходить испытания", - сказала она.

По словам Гончаровой, в 2023 году региональные туры конкурса "Сердце отдаю детям" охватили более 20 тыс. педагогов, из них только 525 человек из 77 регионов дошли до заочного федерального тура. В финале из 90 участников выберут победителей в 9 номинациях, а главный приз вручат абсолютному победителю на сцене Государственного Кремлевского дворца 5 октября.

Как отметила директор Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий, сегодня в России почти 75% детей от 5 до 18 лет охвачены системой дополнительного образования. В стране модернизируются и создаются новые учреждения: открыто 198 центров "IT-куб", 14 тыс. центров "Точка роста", 35 тыс. школьных спортивных клубов и многое другое. "Конкурс не мог не отреагировать на все изменения. Конкурс стал более динамичным. Педагог в такой системе образования должен быть ярким, современным, грамотным, с широчайшим кругозором, и лучшие из них пришли в этом году на наш конкурс", - сказала она.

Как напомнила генеральный директор городского Дворца творчества юных Мария Катунова, в 2022 году абсолютным победителем конкурса стала Елена Стальмак - педагог из Петербурга, поэтому город в 2023 году удостоился права принять финал. "Принимать у себя лучших педагогов России - это большая честь и ответственность. Мы целый год готовились к конкурсу, и мне кажется, продумали все до мелочей, выбирали самые лучшие площадки", - сказала она.

Конкурс "Сердце отдаю детям" пройдет в Петербурге с 19 по 22 сентября. Его целью является повышение значимости и престижа профессии педагога дополнительного образования. Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России.