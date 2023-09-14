На Байконур прилетела девочка, которой Путин предложил посмотреть запуск "Союза"

Девятиклассница из Ростова-на-Дону Мария Андреева приехала в гостиницу "Космонавт", где примет участие в предполетной пресс-конференции экипажа "Союза МС-24"

БАЙКОНУР, 14 сентября. /ТАСС/. Девятиклассница из Ростова-на-Дону Мария Андреева, которой накануне президент России Владимир Путин предложил посмотреть запуск пилотируемого космического корабля, прибыла на Байконур, передает корреспондент ТАСС.

В среду глава государства начал программу на космодроме Восточный со встречи с ученицей Классического лицея № 1 из Ростова-на-Дону, которая недавно рассказывала ему о своем увлечении космосом и, в частности, разработкой спутников.

В настоящий момент она приехала в гостиницу "Космонавт", где примет участие в предполетной пресс-конференции экипажа "Союза МС-24", которая впервые с начала пандемии пройдет в очном формате.

Школьница задала вопрос, бывали ли члены экипажа на космодроме Восточный. На что заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко ответил утвердительно и отметил, что они "внимательно следили за ее общением с президентом".

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" намечен на 18:44:35 мск 15 сентября. На корабле на МКС отправятся Олег Кононенко, который также станет спецкором ТАСС на МКС, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на "Союзе МС-25".

Предполагается, что в рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более 1 тыс. суток.